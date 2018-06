Félix Orode, nigeriano que juega en Argentina: Gane quien gane no pasa nada, es fútbol

El futbolista de origen nigeriano que juega en el Torneo Federal A de Argentina, Felix Orode, tomó una inesperada connotación pública durante los últimos días a raíz del duelo de vida o muerte que enfrentarán ambas escuadras este martes en la última fecha del Grupo D del Mundial de Rusia.

El volante de Defensores de Pronunciamiento señaló en diálogo con Los Hijos de Putin que este encuentro "será un partido muy duro, pero como soy de Nigeria y mi familia argentina, le deseo suerte para ambos equipos".

Para comentar por qué llegó a Sudamérica reveló que "siempre soñé jugar en Europa, era mi sueño, pero mi destino estaba en Argentina para formar mi familia y cuando vine me costó, por idioma, clima, ambiente, pero de a poco empecé a soltarme".

"Empecé a jugar a los 15 años en el barrio, viajé a Portugal, luego España, en Argentina a San Lorenzo y después a varios clubes del ascenso", complementó.

También Orode contó que su ídolo futbolístico es Oba Oba Martins, ex jugador de Inter de Milán actualmente en China y por último reveló que en su club le juegan bromas de cara al partido del martes.

"Mis compañeros me dicen, 'que no gane Nigeria, porque te pego...' y yo les digo que no pasa nada, que esto es fútbol, que si gana Nigeria o gana Argentina, no pasa nada, es fútbol".

Nigeria y Argentina se jugarán un cupo en octavos de final desde las 14:00 horas (18:00 GMT) de este martes en San Petersburgo.

Orode comenzó su carrera en Mighty Jets de Nigeria y también defendió a Sharks FC de su país tras lo que se incorporó al Lleida español y desde ahí dio un salto al fútbol argentino donde estuvo en San Lorenzo, Nueva Chicago, CAI, Excursionistas, Luján, Comunicaciones, Walter Ormeño (de Perú), Excursionistas, Sportivo Barracas y actualmente está en Defensores.