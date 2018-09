La columna de Rodrigo Goldberg: Frases y más frases

Por Rodrigo Goldberg, @polaco_goldberg

Les voy a reconocer algo. Durante muchos años me he empeñado en combatir las frases típicas del fútbol. Las que dijimos (me incluyo) y las que se dicen de manera repetitiva semana a semana. "Hay que seguir trabajando", "estamos tranquilos", "acá no hay titulares ni suplentes" y un largo etcétera.

Pero hay una que se me resiste y se defiende con uñas y dientes. Permanece en el tiempo no solo como un lugar común si no casi como una verdad absoluta que, como si fuera poco, se va consolidando con algunos ejemplos irrefutables.

Hablo de la que más se ha dicho esta semana, "los clásicos son distintos, por tanto no influye la posición en la tabla".

¿Será tan así? No es tema de esta columna validar o no la veracidad de esta sentencia, pero da para pensar considerando el momento que viven hoy Universidad Católica y Colo Colo.

Los "cruzados" son los punteros exclusivos del torneo, pero, salvo honrosas excepciones, ha profesado la eficiencia como bandera de lucha. A esto le suma una cuota importante de carácter que le ha permitido ganar partidos en extremo complejos. Lo que demostró frente al colista San Luis fue un ejemplo de esto último. Poco fútbol, pero un empuje notable

Al frente un equipo que sabe cómo enfrentar los grandes partidos, una escuadra que sabe manejar la presión. Sin embargo el oficio que ha demostrado en el ámbito internacional no tiene correspondencia con la desconcentración (e interés) que muestra en el torneo criollo, donde los despistes defensivos los tienen fuera de la pelea por título.

El segundo y mayor problema es la falta de plantel. Tapia goza de 13 o, a lo más, 14 jugadores que conocen el sistema. Los cambios no han sido amables con el DT toda vez que no ha encontrado la respuesta esperada. Los 11 conocidos son más respetables, el recambio ni tiene el mismo nivel.

La pregunta que subyace es entonces: ¿Qué equipos encontraremos el domingo?

Me voy a tirar a la piscina. La lógica indica que Colo Colo es el equipo necesitado de triunfos y el empate no es un mal resultado para la UC. Los "cruzados" sacan las garras cuando es estrictamente necesario, de lo contrario les gusta definir su posición de acuerdo de la temperatura del partido.

Hacerlo tiene un riesgo escondido. Ceder el protagonismo a los "albos" puede ser arma de doble filo. Una muy peligrosa ante el único rival que los ha sabido derrotar.

Si Colo Colo sale a matar tendrá que arriesgar incluso más de lo prudente y rezar por no equivocarse como ante Antofagasta. Así como lo puede ganar arriba, también lo puede perder atrás.

En definitiva, ¿influye la posición de la tabla? Me encantaría decirles que sí. Pero un clásico es un clásico. Y esa también es repetida.