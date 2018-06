Columna de Toño Prieto: No encuentra el camino

Se va Octavio Rivero, posiblemente Claudio Baeza y Jaime "Pajarito" Valdés quiere dar un paso al costado de Colo Colo.

Parecía que la clasificación a octavos de la Libertadores traería la calma tras las tormentas vividas en el ciclo técnico anterior.

Pero las turbulencias siguen:

- Todavía no hay Director Deportivo

- Tito Tapia solo tiene contrato hasta final del 2018

El gran punto es que hay que rearmar el plantel ante las salidas; y también reconstruir el equipo. ¿Quién será el responsable de tomar esas decisiones? Por ahora todo es incierto.

Hay mucho por replantearse con miras a la Libertadores y una remontada en el campeonato.

Tapia ha sido claro a la hora de sacar esto adelante, solo apostando al resultado, tal como ante Atlético Nacional, ya que no ha podido plasmar su idea de juego.

El DT no ha podido alienar con tres atacantes, no hay especialistas por los extremos; no consigue controlar y dominar el partido con Valdivia y Valdés, que no hacen daño en los metros finales, y por ende hay pocas llegadas en el arco rival.

Ahora hay un receso de casi dos meses, un tiempo precioso para poner todo en orden.

Los albos necesitan construir con solidez, con una idea matriz y no seguir caminando por cornisas como pasó en el ciclo Mosa-Guede.

Por ahora no hay señales claras en Colo Colo.