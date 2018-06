El almanaque mundialero de Aldo: El ídolo que es un paria en el Mundial

Por Aldo Schiappacasse

Apuesto mi cabeza que la historia de Rafael Márquez se transformará en serie de televisión. Si acierto, le cobro porcentaje a Netflix. Y es que Rafa, el histórico central de la selección mexicana juega su quinto Mundial. Y si hace un gol, habrá igualado otro registro al festejar en cuatro copas diferentes.

Pero su vida en Rusia es un infierno. Acusado de colaborar con el narcotráfico y de lavado de dinero por el Departamento de Estado, tiene prohibido su ingreso a Estados Unidos y hay un boicot que lo limita en muchas actividades de la selección. Debe entrenar con ropa diferente porque no puede vestir la oficial, no puede tomar públicamente la misma bebida que sus compañeros y como el banco que cancelará los premios al "Tri" es estadounidense, no podrá cobrar su parte.

Lo que es peor, podrá ser la figura de un partido importante o marcar tres goles en la final, pero jamás ganará el premio al jugador del match porque está auspiciado por Budweiser, que le aplicará el boicot. O sea, el Rafa es un paria en la Copa del Mundo.

"Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me avocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados, pues aclaro que no y nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se han mencionado o que han ventilado diversos medios de comunicación", ha dicho el atribulado Rafa, ídolo en su patria, histórico para la FIFA pero segregado en todas partes.

