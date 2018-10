La bitácora de viaje de Aldo Schiappacasse desde Miami: Sapo futbolero

Por Aldo Schiappacasse, @AldoRomuloS

Sorpresivamente, el tema de los sapos se tomó el debate en torno a la selección. Si usted no está enterado, se lo cuento. Marcelo Vega, ex jugador de la Roja, transparentó definitivamente lo que era sólo un rumor o una versión periodística: a Marcelo Díaz, uno de los históricos el fútbol chileno, Rueda no lo convoca porque varios de sus compañeros lo sindican como un "sapo". O sea, porque rompe uno de los códigos de camarín, que es no divulgar los secretos del plantel.

Tanto Gary Medel como Arturo Vidal se encargaron de desmentir que ellos censuren, marginen o bloqueen nominaciones, y a Rueda la versión no sólo le parece fantasiosa, sino que la rechaza con enfado. Pero, el sábado, y otra vez por redes sociales (que es por donde se ventilan las diferencias de este grupo), todo quedó expuesto, con suprema claridad. Marcelo Díaz puso una foto en Instagram desde el estadio La Cisterna, diciendo que estaba "sapeando" a su ex equipo, la Universidad de Chile. Y Arturo Vidal -que no aprende- usó su teléfono para mandar una foto del panel de un auto donde se aprecia, con cierta dificultad, que la canción que están tocando se llama "Nunca sapo".

¿Le quedó claro? El último conflicto de la selección es por el "sapeo", y enfrenta una vez más al King con otro referente, que, para completar el cuadro, es cercano a Claudio Bravo. Lo que falta por resolver es si, efectivamente, los nuevos líderes del plantel tienen "vetado" al "Sapo" Díaz o si, como lo han subrayado, ellos no movieron un dedo para que, en su mejor momento en Racing, fuera marginado de la escuadra que a la luz del resultado contra Perú, tiene carencias en su mediocampo.

La selección y nosotros vamos rumbo a Querétaro, una ciudad de arraigada tradición en el centro de México, no sólo por el legado de sus pueblos originarios, sino también por el aporte cultural de los conquistadores españoles, que le heredaron un hermoso acueducto y varias de las más vistosas iglesias coloniales.

Una estación trascendente para un equipo que otra vez se desangra por pugnas internas y por el uso de la internet, que ha provocado más ronchas que comunicación. Un signo de los tiempos que corren.