La bitácora de viaje de Aldo Schiappacasse desde Suwon: No achinen los ojitos

Por Aldo Schiappacasse, @AldoRomuloS

Gary Medel se ríe. Es la primera pregunta de la conferencia de prensa y el periodista coreano ha consultado por una foto que circula en redes sociales donde un jugador de la selección chilena hace "ojos achinados" cuando se saca una selfie con un hincha. El reportero le pregunta a Rueda si habrá sanciones por el gesto. El colombiano, sorprendido, dice que viene a hablar de fútbol. Y Gary, el único sobreviviente del partido que jugaron ambas selecciones el 2008 y ahora es capitán del equipo, se ríe. Aunque para los presentes el tema es serio y trascendente.

Estas conferencias siempre son una lata. Sobre todo cuando hay que traducir, las preguntas y las respuestas. Todo se hace tedioso, aunque se esperaba la respuesta del estratega ante la situación de Alexis Sánchez, marginado de la convocatoria porque no era conveniente que hiciera viajes largos y que al final igual se fue a Chile. "Esta conversación es sobre el partido y Alexis no está convocado, por lo tanto no tiene nada que ver con el partido", dice Rueda. Y cierra el tema, aunque sabe que deja un flanco abierto donde más duele: en el sentido de la responsabilidad de este grupo.

Dijo además el colombiano que la práctica del domingo se suspendió porque los jugadores venían de una tensión inédita tras 27 horas sin luz tras el terremoto. Y porque, en lo personal, para él era importante conocer de esta cultura. No sabemos dónde fue ni qué visitó el profesor, pero Suwon es una ciudad bellísima, autosustentable, con grande niveles de desarrollo y respeto por la naturaleza y, además, la sede de la Samsung, la principal empresa coreana. Ya hablamos de su historia, y de sus riquezas arquitectónicas.

Por eso es difícil que Rueda haya visitado el Haewoojae. O, dicho en español, el museo de Mister Toilet. Diseñado por el arquitecto vanguardista Go Giung, tiene forma de water y fue construido gracias al aporte de Sim Jaedeok, el rey del retrete coreano y la World Toilet Association, una agrupación de la cual no tenía conocimiento. Es un museo, además, que no requiere de contexto, aunque debería. En el 2012, un estudio arqueológico reveló que las primeras letrinas se construyeron en Rach Nui, en el sur de Vietnam. Y que fue muy importante en la sociedad pudiente de este lado de Asia en el 1500 Antes de Cristo.

Se acabó esta larga expedición. Mañana por la mañana Chile saltará a la cancha, ensayaremos con lo que hay, pensando en lo que haremos cuando la cosa sea en serio y de verdad. Ojalá que esta gira, accidentada e inolvidable, nos entregue conclusiones válidas.