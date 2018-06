La columna de Aldo Schiappacasse: Un Mundial de Película, el Grupo F

Revisa acá Un Mundial de Películas, el Grupo A.

En la previa de la Copa del Mundo, Aldo Schiappacasse (@AldoRomuloS) repasa las películas futboleras que se estrenan en los países que participarán de Rusia 2018.

Acá te dejamos las cintas correspondientes a los países que jugarán el Grupo F.

Alemania

Flitzer (Director: Peter Luisi, 2017)

Las comedias alemanas son complejas, por decir algo. Y más aún las de temática futbolera, pero aquí hicieron un punto, porque se centraron en la gente que entra a correr desnuda en una cancha de fútbol. Un profesor se gasta el dinero para construir el campo deportivo de su escuela, por lo que crea una banda de "corredores" para influir en las apuestas deportivas y así recuperar lo que ha perdido. El casting para elegir a los empelotados vale la pena, y la policía de la que se enamora también.

México

Campeones (Director: Lourdes Deschamps, 2018)

Los mexicanos hicieron varias comedias futboleras recientemente, pero quisimos destacar esta película que narra la épica del título mundial sub 17 que obtuvo la tricolor de la mano del entrenador Jesús Ramírez, el primero en su historia, pese a su nutrida participación en los mundiales. Se cuentan las historias de los jóvenes y los detalles del triunfo en Perú el año 2005. ¿El detalle? La directora Lourdes Deschamps es la pareja de Jesús Ramírez, o sea, la épica viene de muy cerca. La película de la Copa Centenario es poco probable que se haga.

Suecia

10.000 Timar (Director: Joaquim Heden, 2015)

¿El futbolista nace o se hace? Los suecos trataron de resolver la interrogante con esta comedia de un hombre común y corriente, empleado, bordeando los 30, que se gana la lotería. Como puede cumplir todos los sueños con ese dinero, decide convertirse en jugador profesional, aunque no tiene ninguna habilidad para el tema. Es por eso que, atendiendo a su formación profesional, decide contratar a un grupo de profesores y técnicos para que aterricen su sueño con un cálculo estimado de diez mil horas de trabajo. Hay algunos que ni con eso.

Corea

Centre Forward (Directores: Kil-In Kim, Chong- Song Pak, 1978)

Mis disculpas a Corea del Sur, pero no he podido resistir la tentación, ahora que andan de mejores amigos. Ellos tienen sus películas y un mundial, nada menos, pero quisiera reseñar una película de Corea del Norte, ahora que todos harán fuerza juntos en Rusia. Es una ficción que lleva por título original "Chunganggonggyoksu", que es demasiado largo y enredado para una trama tan simple. Un delantero quiere ser estrella y emular a los héroes de 1966, pero su equipo anda a los tumbos hasta que su entrenador cambia los métodos de entrenamiento. No pida demasiado.