La columna de Aldo Schiappacasse: ¿Y si a James Bond no le gusta Harry Kane?

Por Aldo Schiappacasse, @AldoRomuloS

Idris Elba acaba de cumplir 46 años y es un tema para él, pues todo el mundo da por hecho que será el reemplazante de Daniel Craig en el rol de "James Bond", marcando un hito en la historia del cine. No sólo porque es de raza negra, sino porque por primera vez el más caucásico de los espías tendría raíces africanas.

Elba es hijo de padre costamarfileño, mientras que su madre es ghanesa. Él nació en Londres, pero la falta de ofertas interesantes lo obligó a radicarse en Estados Unidos, donde saltó a la fama gracias a la serie de televisión "Wire". De allí en más los papeles protagónicos se fueron acumulando hasta convertirse en uno de los actores británicos más aclamados y taquilleros.

Pero esa no es la única razón porque la FIFA lo ha convocado a animar los premios The Best. Elba, que sobre el escenario mostró gran cercanía no sólo con Gianni Infantino, sino que además con los jugadores y dirigentes, es un fanático del fútbol. Casi un barra brava. Sus colores son los de Arsenal y ha tenido opiniones críticas por las malas actuaciones en los torneos anteriores. Además de eso, ha desarrollado una abierta enemistad con Tottenham, llegando a decir que sus rivales ganaran un título de la Premier, "me sentiría físicamente mal. Terminaría vomitando o algo así".

No le gusta, por ende, Harry Kane, y así lo dijo en la última Copa del Mundo, donde la presencia mayoritaria de jugadores de Tottenham lo hizo duda de apoyar a Inglaterra. "Iría por Ghana, pero soy inglés, tenemos que ponernos detrás de la selección y apoyarla… pese a todo", lo que le ganó no pocas críticas de los hinchas spurs.

No se sabe qué piensa el posible nuevo James Bond de Alexis Sánchez, pero se sabe que se alegra cuando a Manchester le va mal en la liga. Una más de los premios The Best porque en los números musicales que acompañaron la jornada la FIFA le hizo otro guiño a Inglaterra (donde aún están enojados porque no les concedieron el mundial del 2022) invitando a la banda de rock Kasabian, oriundos de Leicester y que tocaron un par de conciertos en su ciudad natal para apoyar el título que ganaron de la mano de Ranieri.