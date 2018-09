La columna de José Arnaldo Pérez: Lo lleva en la sangre

Por José Arnaldo Pérez, @Chascaperez

El popular adagio dice que "puedes sacar al tigre de la selva, pero no la selva del tigre". Y para uno de los mejores golfistas de la historia volver al triunfo era sólo cosa de tiempo. Aunque fueran cinco años. Más allá de todas las vicisitudes extradeportivas, Tiger Woods es una leyenda de esta disciplina, y arrastra fanáticos y seguidores que quieren verlo como en sus mejores momentos. De hecho este 2018 ha sido un buen año para Woods, pero faltaba coronarlo con un título, tal como lo hizo en gran forma en Atlanta, al imponerse en el PGA Tour Championship con 11 golpes bajo el par, y alcanzar así su corona número 80 y cerrar la temporada en el segundo lugar. El "Tigre" definitivamente está de vuelta y su estirpe triunfadora quedó demostrado que la lleva en la sangre.

El boxeo por estos días ha seguido dando noticias, incluso el formidable triunfo de Anthony Joshua por la categoría de los pesos pesados frente al ruso Alexander Povetkin con el estadio Wembley repleto de 90 mil espectadores, que vieron como AJ derrotó por knock out a su contrincante en el séptimo asalto, y todo entraba a la historia ya que por vez primera Povetkin supo lo que era perder por esta vía, y que el monarca llegó a una foja de 22 triunfos, 21 de ellos por la vía rápida, y mantuvo tres cetros mundiales, todo eso, pasó a un plano inferior frente al anuncio de la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, presumiblemente en diciembre de este año. Si bien ambos ya están fuera de la línea de combates periódicos, el afán de ver un segundo choque entre estos púgiles que marcaron la última década ha volcado el interés mayoritario de los fanáticos de este deporte. Porque el retiro de Mayweather se verá interrumpido más que por la suculenta cifra que se embolsará por seguir demostrando que es el mejor frente a un púgil que al igual que él lleva en la sangre derribar desafíos y batir marcas.

En lo que a Chile respecta el título mundial juvenil conseguido por Ruy Barbosa Barceló en el enduro demuestra que las motos son cuna de campeones para nuestro deporte. Y en el caso de este piloto hay un tema genético que lo liga a la victoria, pues es hijo, y con el mismo nombre, de un multicampeón en bicicross y motociclismo, y en sus venas junto al amor por lo extremo corre la sangre que le enseña la senda del triunfo. Que esperemos ratifique en casa, ya que los Six Days se disputarán en noviembre en Viña del Mar.

Para aplaudir también este fin de semana fue lo hecho por el Hockey Césped que ganó tanto en damas como en varones el desafío regional con miras a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio el 2020. Para lo cual queda mucho camino. Pero se nota cada vez más la mano de Sergio Vigil. "Cachito" que vaya que lleva en la sangre esta disciplina y la planificación para lograr grandes cosas, como ya lo hizo con Argentina, ha estado al borde de "tirar la toalla" ya que la tantas veces añorada cancha propia para esta deporte no llega. El mundial juvenil del 2005 fue en el Manquehue, y el Series Open se desarrolló en el Contry Club. Un peregrinar sin fin.

Sin ir más lejos el técnico ratificó que todo lo logrado no servirá sin la infraestructura adecuada. Lo negativo del tema es que hasta el Presidente de la República, Ricardo Lagos, prometió, en su momento, una cancha pública al ver repleto el estadio el 2005 con motivo de la cita planetaria. Y lo de siempre pasó, las palabras se las llevó el viento y nada se concretó. Vergüenza debería darle. Y ahora la ministra Pauline Kantor dijo que se harán los estudios de viabilidad a fin de tener una cancha pública. Ojalá esos análisis se concreten y no queden en dichos de buena crianza que jamás se cristalizan, porque lamentablemente las promesas no cumplidas en deporte, eso los políticos también lo llevan en la sangre.