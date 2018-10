La columna de José Arnaldo Pérez: Se gana y se pierde

Por José Arnaldo Pérez, @Chascaperez

Además de la decepcionante actuación de Chile frente a Perú en el amistoso disputado en Estados Unidos hay otras noticias ligadas al deporte que son para celebrar. Siempre organizar un evento será motivo de festejos, ya que los fanáticos de esas disciplinas, y los no tanto, pueden observar directamente a los grandes actores de estas competencias. La ratificación de Chile como anfitrión de una fecha del Campeonato Mundial de Rally, para mayo del próximo año y que se desarrollará en Concepción, es para festejar. Con el agregado que se derrotó a Japón. Vaya premio. Los amantes del deporte y las tuercas salen ganando por lejos. Al igual con la ratificación que Santiago de nuevo será sede de la Fórmula E. Esa de los autos eléctricos, esa de las baterías de litio. ¿Litio? ¡Ah! Ese es tema para otra columna, donde todos perdemos y muy pocos ganan.

Luego de la paliza que Khabib Nurmagomedov le propinó a Conor McGregor los amantes del espectáculo de inmediato idearon otra megraproducción -que ojalá no quede en un nuevo fiasco- donde el 'Águila' rusa se mediría con Floyd Mayweather a fin de enfrentar a dos campeones invictos. El tema, y ya lo hemos visto, es que estos montajes generalmente son con resultados indeseables, y el que pierde es el público, pero los que ganan y se llenan los bolsillos son otros. Y no caigo en la mal sana costumbre de llamarle circo, ya que allí hay malabaristas, acróbatas y payasos que dan verdadero espectáculo. Acá al ser dos disciplinas diferentes y tener que adaptar reglas se esfuma lo mejor de cada cultor. Por nuestro lado, en deportes de contacto Julio Álamos dio un nuevo paso en sus pretensiones de ser campeón del mundo de boxeo en los súper medianos ya que derrotó a un resistente rival. Y para destacar también lo hecho por el Tae Kwon Do en las Vegas, Estados Unidos, donde lo más resaltante fue la medalla de oro –junto a otros tres podios- de Sebastián Sáez, que ganó la categoría de 63 kilos en la Copa Presidentes.

A propósito de palizas, Lewis Hamilton está teniendo un cierre de año espectacular y cuando todo hacía augurar que Ferrari de la mano de Sebastian Vettel podían lograr la corona y arrebatársela al británico, incluso en estas páginas se puso una interrogante, que los especialistas tenían de forma más que fundada. Se ponía en duda si el piloto alemán, que en situaciones de exigencia mental tiende a cometer errores, sería capaz de sortear esa presión y quedarse con un título que le era posible. Pues bien, Hamilton supo sacar partido de eso, cuatro victorias consecutivas. Hoy las posiciones están muy distanciadas, y salvo una catástrofe o un milagro remontar los 76 puntos de diferencia parece un imposible. Todo esto llevó en los últimos días al ex campeón del ’97 Jacques Villeneuve a decir en Sky Italia que Vettel debiera escribir un libro de “cómo perder un campeonato”. En las cuatro competencias que quedan tendrá la posibilidad de hacerlo. O, lo cual sería épico, realizar una hazaña.

En los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires, donde no se llega al primer lugar, pero se obtienen resultados alentadores, Trinidad Ardiles e Inés Marín con sus cortos años batieron récords absolutos en los 100 metros espalda y mariposa, respectivamente. Nicolás cuevas fue quinto en levantamiento de pesas en los -85. A ellos se suman el séptimo lugar de Martín Vidaurre en ciclismo y el octavo puesto de Javiera Contreras en la garrocha. Y reitero, como en otras oportunidades, para nuestro deporte el tan ansiado primer lugar es muy difícil de alcanzar, por eso a los que no lo logran es una tremenda ignorancia decirles que perdieron. Por demás, en deporte se gana y se pierde. Y en Argentina, con estos Juegos, se está viendo que al menos acá sí “Rueda” la renovación.