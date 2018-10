La columna de Manfred Schwager: El reconocimiento que merece

Por Manfred Schwager, @mschwagerv

Los premios de final de temporada suelen dejar heridos en el camino. Jugadores y entrenadores que lamentan el haber sido postergados o excluidos en categorías que –según su opinión– debieron tomarlos en cuenta. Es el caso de Klay Thompson, que esta semana esbozó un reclamo por no ser nominado para el equipo defensivo de la NBA.

From sitdown with Warriors' @KlayThompson: Klay takes aim on NBA All-Defensive team. "I’m very confident in saying this: The past few years, there’s been some guys where I’m like, ‘Man, I know I’m a better defender than him.’" pic.twitter.com/t8tILJfWss