La columna de Manfred Schwager: Sigue siendo el Rey

Por Manfred Schwager, @mschwagerv

Quince años de carrera, tres títulos en la NBA, dos oros olímpicos, un sinfín de distinciones personales, y aún hay –habemos, a veces– quienes dudan de LeBron James. Eso, hasta que vuelve a demostrar en cancha por qué hoy es el mejor jugador del mundo.

La mirada binaria que existe sobre King James quedó expuesta como nunca en la serie ante Indiana: loado cuando se echa el equipo al hombro y señalado cuando el juego no convence. En medio de una temporada tumultuosa para Cleveland, con grandes cambios en su plantel y constantes críticas a la gestión del entrenador Tyronn Lue, la poderosa presencia de LeBron lo convierte a ojos ajenos en el responsable final de todo lo que ocurre en cancha y también, por su cercanía con el dueño Dan Gilbert, en la administración del equipo.

Sin embargo, parecen ser esos momentos los que más lo motivan: acallar las críticas y a los críticos, mantener viva la discusión sobre su lugar entre los más grandes de la historia, demostrar que es la herramienta que facilita todo. Como en el séptimo juego de esa primera ronda, en que hizo lo que quiso (y lo necesario) para ganar.

LeBron (45 PTS, 9 REB, 7 AST, 4 STL) leads @cavs to Game 7 win with an all-time performance!



James becomes the first player in NBA history to reach those numbers in a Game 7! #WhateverItTakes | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/hb7DSEG7k2