La columna de Marcelo Barticciotto: A enterrar 11 años de frustraciones

Por Marcelo Pablo Barticciotto, @marcelobarti

Colo Colo hizo la tarea, la hizo en Ecuador frente al Delfín, haciendo un gran primer tiempo, pero con una segundo parte que hizo peligrar el resultado. Y le ganó bien, sin brillar y con un Esteban Paredes intratable, al Bolívar en el Monumental.

Hay veces, cuando no se tiene margen, que importa más el resultado que la estética o la forma, el fondo es lo que prima y el Cacique lo logró.

Necesitaba los seis puntos para seguir vivo y con ilusiones en la Copa Libertadores, y los cosechó. Había perdido los dos primeros partidos de local y eso para este tipo de torneos es casi un suicidio. Le sacó seis puntos a los rivales más débiles del grupo y a los cuales tenía casi la obligación de ganarles, por historia, por plantel y por juego.

Lo que viene son palabras mayores, va a Colombia, a enfrentarse con el mejor equipo del grupo, Atlético Nacional de Medellín, un equipo que se armó para ganar la Copa Libertadores de América, con un pasado reciente y un presente exitoso.

Una derrota dejará a Colo Colo afuera. Hay varias fórmulas, pero la única opción de clasificar de forma inmediata es ganando sin tener que depender de nadie.

El desafío no es menor, la tarea no es sencilla y el camino ha sido duro. Ojalá que los 11 años de frustraciones coperas no pesen, que los nervios no paralicen las ganas y que la obligación no haga mermar el rendimiento.

Hay un pueblo albo detrás que esta haciendo fuerza, que confía, que tiene esperanza y que quiere enterrar estos 11 años a puros goles, aunque si con uno le alcanza para ganar, bienvenido sea.