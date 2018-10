La columna de Marcelo Barticciotto: La esperanza es lo último que se pierde

Por Marcelo Barticciotto, @marcelobarti

En un equipo grande como Colo Colo cinco derrotas consecutivas no son normales, son poco comunes y poco habituales. Se empieza a hablar de crisis, de hecatombe, de desastre, y problemas que pueden ser normales, se ahondan y se transforman en graves, incluso se empiezan a inventar conflictos que a veces no existen.

Los problemas del "Cacique" están en cancha, los problemas futbolísticos, de concentración y de actitud han sido notorios, el equipo perdió el rumbo y le ha costado encontrarlo.

Con la derrota frente a Universidad Católica el pasado domingo se despidió definitivamente del campeonato y está a 10 puntos de los que clasifican a la Copa Libertadores 2019, tarea difícil de conseguir también.

Mañana se juega todo en Brasil frente a Palmeiras, tiene que hacer un partido perfecto, porque no solo se tiene que defender bien y que no le hagan goles, sino que tiene que convertir por lo menos dos goles para forzar los penales, y enfrente tiene un rival que está primero en el Brasileirao y que va a querer imponer su jerarquía para quedarse con la llave.

Tarea difícil, con tintes de hazaña para un Colo Colo que llega golpeado en lo anímico y sin su goleador Esteban Paredes. La esperanza es lo último que se pierde, y el colocolino aún cree. La historia de Colo Colo lo exige, se puede perder, se puede no jugar tan bien; lo que no se puede hacer es no dejarlo todo para doblarle la mano al destino, no dejar hasta la última gota de sudor para quedar a mano con una historia llena de éxito y de coraje, de sacrificios y de vergüenza deportiva.

Una victoria sería fantástica, pero si no es así, se puede salir de la cancha con la cabeza en alto y hacer sentir al hincha orgulloso de su equipo, porque luchó, porque quiso y porque vendió muy cara la derrota.