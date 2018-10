La columna de Pelotazo: El cáncer Fecha FIFA

Nuevamente se suspende el campeonato nacional y no será la última vez que ocurra. Se jugarán cinco fechas en ocho semanas.

Por Jorge Gómez, @Pelotazo

Entre la selección y el equipo, siempre he elegido la selección. Ante ello debería estar feliz con la Fecha FIFA y los nuevos partidos que jugará la Roja, pero no es el caso.

Es que el Campeonato Nacional está muy entretenido, la mayoría de los equipos tienen un objetivo en mente y de nuevo se suspenderá una semana. Lo peor de todo es que quedando cinco fechas para el fin del campeonato este no será el último "descanso" que tendrá la liga. Es que en noviembre habrá una nueva fecha de selecciones y ahí serán dos semanas de para.

¿Dos semanas? Todo se gestó en el Consejo de Presidentes donde los clubes decidieron que la Copa Chile volviera a jugarse en finales de ida y vuelta, y con una condición, que los duelos fueran en fines de semana. Se aceptó la propuesta y con ello el torneo tendrá cinco fechas en dos meses.

Ya se había suspendido el campeonato por Fiestas Patrias y ahora esto. Cuando el hincha le agarra interés al desarrollo, al desenlace de nuestra liga vienen las suspensiones. Lo que parece un problema para los hinchas, también lo es para los clubes.

Basta tomar como ejemplo a Colo Colo. En septiembre estuvo 21 días sin jugar por el torneo local entre la caída 4-2 con Everton y la derrota 4-3 con Antofagasta. Entre medio, cuando llevaba 18 días de para, jugó con Palmeiras en el Estadio Monumental (0-2) por Copa Libertadores.

Estas lagunas sin encuentros son un cáncer para el fútbol chileno. Un club que no juega, es un club que pierde el ritmo, y si eso pasa, das ventaja a los rivales. Si lo miramos desde dentro a algunos les podrá dar lo mismo porque el descanso es para todos los equipos chilenos por igual, sin embargo, en los torneos internacionales es el problema.

En el tiempo en que el Cacique estuvo sin jugar entre sus duelos ante los "ruleteros" y el "verdao", los brasileños disputaron cuatro partidos. Diferencia sustancial a la hora de enfrentar una llave.

En Brasil está el torneo estadual, la liga y la copa. Juegan miércoles y domingo constantemente, y eso que acá se ve como un problema, allá es un beneficio.

Hay que cambiar la mentalidad acá. Primero a nivel dirigencial entendiendo que jugar más es mejor y no un riesgo que se lesionen jugadores. Segundo a nivel de futbolistas. Quizás a los que tengan más edad no les haga gracia jugar tan seguido, en ese caso, que entre un compañero. Si queremos ser exitosos tenemos que ser competitivos, no mediocres.

El sistema actual nos está hundiendo. En Europa cuando hay Fecha FIFA se suspenden las ligas, es cierto, pero allá a la mayoría de los equipos poderosos se les desarman los planteles con las nominaciones de selecciones. No es el caso de Chile. Reinaldo Rueda convocó a tres jugadores del medio local, donde uno es arquero suplente (Fernando de Paul). Perfectamente podría seguir jugándose el campeonato.

Ahora que estamos cerca de una nueva elección de presidente de la ANFP ojalá se considere este punto. De lo contrario, "ayudaremos" en parte a que se mantengan los bajos rendimientos en Copa Libertadores, que desde 2012, no superan el 50 por ciento. ¿En 2018? Fue 30,3 por ciento, el más bajo de todos.