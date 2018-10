La columna de Pelotazo: Jugar con fuego

Por Jorge Gómez, @Pelotazo

Universidad Católica tenía cinco desafíos complejos en el camino para ser campeón. Ya sorteó el primero: venció 1-0 a Colo Colo en San Carlos de Apoquindo. Y le queda: visitar a Huachipato, recibir a Universidad de Concepción y ser forastera ante Universidad de Chile y Antofagasta. Tras ello, dos cotejos más para completar el calendario.

En la búsqueda del objetivo no brilla, pero es efectiva. Ha perdido sólo un partido de 24 y ha recibido 18 goles en ese recorrido. En ese sentido la fortaleza de la franja es su juego defensivo. Ahí parte la ilusión y por algo es el equipo que menos tantos recibió en el torneo.

Y si hubiera alguna duda, miremos desde el otro lado de la cancha. En delantera la UC ha marcado 34 goles y su registro no está entre los cinco mejores ataques del campeonato. Antofagasta (40), La Calera (37), Unión Española (37), Universidad de Concepción (35) y el cacique (35) han logrado más festejos.

Es más. En los últimos cuatro encuentros ningún delantero ha anotado en Católica. Así está la cosa. Hay que remontarse a la fecha 20 para ver goles de atacantes. En aquella ocasión los cruzados vencieron 2-1 a Curicó con anotaciones de César Munder y Sebastián Sáez.

Se dice que para ser campeón hay que tener un goleador y en los universitarios el artillero es Diego Buonanotte con 7 tantos. Se está derribando una máxima del fútbol, cortesía del equipo de Beñat San José.

Los hinchas en redes sociales, sobre todo de otros equipos, dicen la UC no juega bien. Eso es falso. Porque por algo gana. Algo hace bien o algo hace mejor que el resto. Que el juego no sea entretenido es otro cuento y los fanáticos de Católica saben que eso no importa. Porque en los ’60 y en los ’90 tenían cuadros que brillaban en la cancha y no fueron campeones. El destino ahora presenta la realidad al revés, y quién sabe, capaz haya final feliz.

Esto de defender las ventajas a como dé lugar es desgastante e irritante. Solidarizo con los seguidores de la UC que veían cómo su escuadra defendía el 1-0 ante los albos siendo que tenían dos jugadores más en cancha. El contexto te daba la chance de ir por el segundo gol, pero el DT español prefirió proteger la diferencia hasta el final.

Le resultó y ahí fue protagonista el portero Matías Dituro, quien atajó de forma notable cada vez que se le requirió. Eso es jugar con fuego, pero por ahora, la UC no se quema con nada.