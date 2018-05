La columna de Rodrigo Goldberg: Trascender, más que ganar

Por Rodrigo Goldberg, @polaco_goldberg

Universidad de Chile parece acotar los nombres y los plazos de búsqueda de un nuevo entrenador. Se acorta el abanico y, supuestamente, las dudas. La pregunta de fondo, más allá del estilo, es: ¿qué se busca? ¿Es solo un técnico que te haga ganar? ¿Uno que te saque campeón?

El desesperado deseo de ganar y acumular copas ha llevado al futbol chileno a mirar no más allá de la nariz. Los horizontes de tiempo son demasiado breves como para planificar en el largo plazo.

Con esta idea hemos perdido mucho tiempo y sobre todo la posibilidad de crecer y evolucionar por el simple hecho de creer que ganar lo es todo, dejando de lado la innovación y el crecimiento integral.

Cada nueva búsqueda es una oportunidad. De acertar y de errar por cierto. Pero es más que eso. Es una oportunidad de hacer algo distinto, precursor y duradero. Hoy más que nunca la figura de Ronald Fuentes se hace protagonista no sólo en la elección del futuro técnico, también en el enlace que necesariamente debe tener con el trabajo de Miguel Ponce en inferiores, nombre que el mismo reclutó.

El nombre a elegir (Kudelka, Arias o Ramón Diaz) es menos trascendente que el plan maestro. De hecho, debería ser una consecuencia de éste. Suponer que el conocimiento está solamente ligado al resultado es un error tan común como peligroso. Los grandes transformadores del fútbol, en la historia, tuvieron un rodaje complejo y de inicios inciertos.

Y existen grandes ejemplos de esa búsqueda.

Jupp Heynckes fue jubilado el 2013 dando paso a la llegada de Pep Guardiola. Y no lo hizo por la falta de triunfos precisamente, (de hecho se retira obteniendo la triple corona), sino porque el plan deportivo buscaba algo más. Buscaba encontrar una forma de ser altamente competitivo, internacionalmente, todos los años.

Hoy se levantan algunas voces que piden la continuidad de Esteban Valencia, ya que, a juicio de ellos, ha logrado parar el desangramiento deportivo evidente que terminó con el ciclo de Hoyos. Esto no sólo ignora la real necesidad del club, es además injusto para el mismo ex volante azul. ¿Por qué tiene que aceptar un plan fallido como herencia y no partir como corresponde? ¿Porqué es de la casa?

No desconozco la importancia del triunfo, más en un equipo grande como la U. Pero llegó la hora (y la oportunidad está) de buscar algo más. Algo más que triunfo o un título, algo más que una copa o clasificación a un torneo internacional. Es la oportunidad de trascender en el tiempo con un plan sustentable e integral. De lo contrario seguiremos viendo y viviendo el mismo círculo vicioso de siempre. Ese que ya no resultó.