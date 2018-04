La columna de Toño Prieto: Colo Colo sin oxígeno

Otra vez apareció el auto engaño colectivo. Otra vez la historia se repite: Un mini título el 2017 con un nivel de juego apenas suficiente, provoca una falsa ilusión en Colo Colo.

"A la Católica la controlamos", se argumentaba para pensar que se ganaba sin problema a los ecuatorianos: Cierto, solo en el primer tiempo, pero con escaso poder en ataque.

El Colo Colo de Guede nunca despegó, nunca enamoró con un juego de calidad, imponiendo una propuesta con excelencia. Casi siempre a los tropezones y el DT intentando encontrar una idea con futbolistas de mucha experiencia.

Muchos nombres, sí. Poco juego, casi siempre

¿Dónde se quedó la identidad futbolística del Guede que sorprendió en Palestino? En alguna nube. Se creyó en el cielo. Lo de Colo Colo en la Copa Libertadores ha sido muy pobre.

Frente a Delfín, faltó casi todo en ColoColo: Una propuesta de juego eficiente u otra cuando el plan A no funcionaba; profundidad en ataque, líderes, punteros, carácter, espíritu competitivo Es demasiado como para no perder.

En el Monumental no aparecieron los que tenían que aparecer: el "Mago" Valdivia no ganó duelos individuales y no asistió a los atacantes; Esteban Paredes no encontró espacios, más lento que los rivales; Valdés no gravitó. Muy poco de los que debieron liderar.

No hubo plan B, buscar por afuera. No hay especialistas. Oscar Opazo es para correr con 30 ó 40 metros apareciendo desde atrás, pero no sorprende con un lateral esperándolo bien atrás. Esas posiciones para atacar, están vacantes.

Otra lección para Colo Colo, es que Delfín existe. Años consecutivos creyendo que con el nombre se gana y el que pasa por el Monumental hace daño. Van dos jugados, dos perdidos.

Por último, basta de "pedir perdón a los hinchas". Me huele a no querer reconocer todas las debilidades. Se desvía el centro, para no apuntar a los bajos rendimientos individuales que tuvo Colo Colo y que fueron masivos.

Ya casi no queda aire en la banca.