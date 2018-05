Valentina Toro destacó triunfo del equipo femenino en el Sudamericano de karate

La karateca chilena Valentina Toro formó parte de la delegación nacional que terminó en el tercer lugar del medallero general del Sudamericano disputado en Guayaquil al ganar una medalla en la categoría Under 21 y en la competencia adulta por equipos.

"Primero competí en Under 21, nueva categoría, hice cuatro rondas, a pesar de ser cuatro veces campeona panamericana, nunca había ganado un Sudamericano y lo gané. Al otro día peleé en individuales en adultos, no me fue tan bien como esperaba, es súper difícil; en mi llave había cinco campeonas panamericanas y quedé quinta, esperaba más, pero no estuvo tan mal", relató a Todo por el Deporte.

Luego contó lo que vivió en la competición por equipos de la categoría Kumite: "En equipos tuvimos la primera ronda con Venezuela, donde estuve con Javiera González, Carolina Videla, Susana Li, yo estaba definiendo y empatamos, pero ganamos igual porque en el primer combate hicimos más puntos".

"La segunda pelea, con Argentina, la ganamos muy bien y con Brasil, la final, fue lo mismo, la primera pelea la empatamos, en la segunda mi compañera Javiera ganó y la tercera era definir; le gané a la brasileña 9-1 para salir campeona sudamericana en equipos por segunda vez, porque el año pasado el equipo adulto de mujeres también ganó", recordó.

En varones la final también fue contra Brasil y "en el equipo participó Jorge Acevedo, Camilo Velozo, Matías Rodríguez, Germán Charpentier y Nicolás Santana".

"Ganamos la final contra Brasil, fue dura la pelea de los hombres y salimos campeones sudamericanos de hombres y mujeres en adultos; si bien en medallas fuimos terceros, nunca Chile tuvo campeones sudamericanos hombres y mujeres, estamos súper felices con los resultados y ahora en junio viene el Panamericano adulto en Chile y en agosto el Juvenil, en Rio", añadió.

Valentina Toro ganó una medalla de oro en Under 21, menos de 50 kilos categoría Kumite, dejando en el segundo puesto a la brasileña Sabrina Pereira y formó parte del equipo femenino que ganó la modalidad Kumite, quedando por sobre Brasil, Perú y Venezuela.

En varones, también en Kumite, Chile quedó con oro por sobre Brasil, Venezuela y Perú.

Chile terminó en el tercer puesto del medallero general por detrás de Brasil y Venezuela, con 11 oros, 8 platas y 15 bronces.