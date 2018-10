50 Cent barrió con Conor McGregor tras su derrota ante Nurmagomedov

El rapero estadounidense 50 Cent utilizó su cuenta de Twitter para "descuerar" al irlandés Conor McGregor luego de su comentada derrota en el último evento de UFC ante el ruso Habib Nurmagomedov.

El también actor aprovechó las horas posteriores al combate del sábado para lanzar fuertes críticas e incluso algunas bromas al derrotado peleador, tras el combate que terminó rodeado de polémicas.

Durante la presente jornada el irlandés McGregor publicó en su red social que "perdimos la pelea, pero ganamos la batalla. La guerra continúa".

Revisa las publicaciones de 50 Cent en Twitter:

They popped on ya man LOL pic.twitter.com/056tujKoyr — 50cent (@50cent) 7 de octubre de 2018

This is when you regret throwing a chair in Brooklyn. LOL pic.twitter.com/GJFCVUyJmP — 50cent (@50cent) 7 de octubre de 2018

Nah fuck that we want a rematch. LOL pic.twitter.com/EVOKT24lZQ — 50cent (@50cent) 7 de octubre de 2018