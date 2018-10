Comisión Atlética de Nevada extendió suspensiones de McGregor y Nurmagomedov

La Comisión Atlética del estado de Nevada decidió extender las suspensiones de los peleadores de artes marciales mixtas Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov tras el escándalo que protagonizaron en el UFC 229 en Las Vegas.

De acuerdo a lo que explicó el presidente del organismo, Anthony Marnell, afirmó que ambos deportistas deberán presentarse a una audiencia en diciembre próximo, en la cual buscarán levantar la suspensión.

Además, según explicó el abogado general, la Comisión está autorizada a impedir a ambos que compitan de por vida y aplicarles elevadas multas.

Durante la presente jornada quedó establecido que la actitud del ruso fue el "catalista" para los incidentes del evento, luego que saltara fuera del octágono para atacar al compañero de McGregor Dillon Danis.

Ninguno de los dos puede competir hasta que reciban nuevas noticias.

