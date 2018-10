Conor McGregor a Khabib Nurmagomedov: Voy a destrozarlo, hacerle bullying y acabarlo

El irlandés Conor McGregor le puso pimienta a la previa de su combate de este sábado en Las Vegas ante el ruso Khabib Nurmagomedov por el UFC 229. El luchador llegó tarde a la conferencia de prensa, pero le mandó un duro mensaje a su rival.

"No me importa nada lo que intente hacer. Golpeará tambaleante e impreciso. Buscará las piernas, es un amateur", comenzó diciendo el deportista que llegó atrasado, cuando ya no estaba Khabib y con una botella de Whisky en sus manos.

"¿Creerían que está 26-0? Nunca vi un amateur invicto este deporte. Ha peleado con absolutamente nadie y la mitad fueron por decisión de los jueves", agregó.

Conor McGregor, fue más duro aún y lanzó: "Se siente más de lo que es. Voy a destrozarlos, hacerle bullyng y acabarlo".

En tanto, el irlandés se pesó este viernes y marcó 154.5 libras (70,0 kg.) por lo que está apto para la pelea que se llevará a cabo este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La ceremonia oficial de pesaje está programada para este viernes a las 21:00 horas (00:00 GMT).