Diego "Pitbull" Rivas buscará un triunfo en el debut de la UFC en Chile

La UFC llegó por primera vez a suelo nacional con un espectáculo de lujo que tendrá como uno de sus protagonistas al chileno Diego "Pitbull" Rivas, quien peleará en el "main card" ante el argentino Guido "Ninja" Cannetti este sábado.

Con el Arena Santiago como fondo, la Fight Night 129 contará con 11 combates, donde se presentarán nombres como Demian Maia, Kamaru Usman o el mismo Rivas, que se abre camino a través del peso gallo.

El brasileño Maia y Usman, la "Pesadilla Nigeriana", destacan en la cartelera principal con una lucha en la categoría wélter, mientras que el coestelar, la luchadora olímpica Tatiana Suárez se medirá ante la mexicana Alexa Grasso en la categoría de las 115 libras.

La velada, que inicia a las 18:30 horas con tres primeras preliminares para extenderse hasta cerca de la media noche, podrás seguirla con la covertura especial de AlAireLibre.cl.

Mira la cartelera de la jornada de la UFC:

Primeras preliminares – 18:30 horas

Enrique Barzola "El Fuerte" (Perú) vs. Brandon Davis "Killer B" (Estados Unidos)

Henry Briones "Bure" (México) vs. Frankie Saenz (Estados Unidos)

Claudio Puelles "El Niño " (Perú) vs. Felipe Silva (Brasil)

Preliminares 20:00 horas

Zak Cummings (Estados Unidos) vs. Michel Prazeres "Tractor" (Brasil)

Brandon Moreno "The Assassin Baby" (México) vs. Alexandre Pantoja "The Cannibal" (Brasil)

Poliana Botelho (Brasil) vs. Syuri Kondo (Japón)

Gabriel Benítez "Moggly" (México) vs. Humberto Bandenay (Perú)

Cartelera estelar 22:00 horas

Vicente Luque "The Silent Assassin" (Estados Unidos) vs. Chad Laprise "The Disciple" (Estados Unidos)

Veronica Macedo (Venezuela) vs. Andrea Lee "KGB" (Estados Unidos)

Diego Rivas "Pitbull" (Chile) vs. Guido Cannetti "Ninja" (Argentina)

Jared Cannonier "Tha Killa Gorilla" (Estados Unidos) vs. Dominick Reyes "The Devastator" (Estados Unidos)

Alexa Grasso (México) vs. Tatiana Suárez (Estados Unidos)

Demian Maia (Brasil) vs. Kamaru Usman "Nigerian Nightmare" (Nigeria)