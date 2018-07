¡Doble campeón! Daniel Cormier hizo historia y conquistó el título peso pesado en UFC 226

Daniel Cormier hizo historia este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas en el evento UFC 226. El peleador, campeón semipesado, destrozó todos los pronósticos y tras noquear al campeón Stipe Miocic en el primer asalto, se coronó nuevo monarca peso pesado.

Cormier, de 39 años, no sintió la desventaja en tamaño y peso contra Miocic, y tras tumbar al rey defensor con un duro golpe en la mandíbula, se lanzó con todo para acabar con el peleador de raíces croatas en cuatro minutos y 33 segundos de combate.

They're exchanging in round 1! Miocic and Cormier eating each other's shots! #UFC226 pic.twitter.com/jc0iqemDzC