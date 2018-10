Khabib Nurmagomedov ofreció disculpas por el escándalo ante Conor McGregor

El ruso Khabib Nurmagomedov ofreció disculpas este domingo tras el incidente protagonizado luego de vencer a Conor McGregor en la pelea estelar del UFC 229, realizado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El campeón de peso ligero de las artes marciales mixtas afirmó al respecto: "Lo siento, Las Vegas, lo siento Nevada. Yo no soy así, estaba caliente. Este deporte es respeto, no se puede hablar basura. Siento lo que pasó después de la pelea. Mi padre me aplastará cuando llegue a casa. Putin me felicitó tras la victoria. Lo culparán a él y no a McGregor por insultarme".

Desde la UFC informaron que Nurmagomedov podría perder su cinturón de campeón y recibir una dura sanción por los incidentes. "Por favor no me quiten el título. No era yo. Soy un humano y cometemos errores. Lo siento Las Vegas, lo siento Nevada. Perdón a todos", aseguró el ruso.