Entrenador alemán Markus Babbel: Usain Bolt no será futbolista ni en 100 años

El estratega germano destacó que la llegada del ex atleta al balompié australiano es solo una acción de marketing.

El alemán Markus Babbel, entrenador de Western Sydney Wanderers de Australia, se refirió a la llegada del destacado ex atleta Usain Bolt a Central Coast Mariners del fútbol oceánico y fue lapidario al señalar que no podrá ser jugador profesional.

"Creo que ni es 100 años será futbolista profesional. Lo he visto jugar y con todo mi cariño, creo que no podrá conseguirlo", aseguró el ex futbolista de Liverpool y Bayern Munich.

No obstante, el estratega no se quedó ahí, y aseveró que "como acción de marketing es sensacional. La A-League australiana ha ganado mucha atención. Pero no puedo tomar esto en serio".

Cabe destacar que hace unos días, Bolt recibió una oferta de Valleta FC, del fútbol de Malta, para jugar por los próximos dos años, situación que aún está analizando el ex campeón olímpico en atlestismo.