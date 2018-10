Fanáticos quedaron fascinados con el goleador Usain Bolt y lo "exigen" en el FIFA 19

Un doblete del multicampeón olímpico Usain Bolt en la victoria por 4-0 de Central Coast Mariners sobre Macarthur South West United desató la locura de la fanaticada australiana, que por la incomparable velocidad y efectividad goleadora del jamaicano, pidió que fuese incluido "de inmediato" en el juego FIFA 19 para disfrutar de sus habilidades de forma virtual.

"Necesitamos que Bolt esté en FIFA" fue una de las frases que se repitió en redes sociales, ante una eventual inclusión del "Rayo" en el título deportivo de EA, la cual podría darse mediante una actualización descargable dado que el club australiano es parte del juego.

En la posibilidad de que el Bolt aparezca en el juego, el medio SportBible incluso jugó con los "stats" que le pueden ser asignados, como por ejemplo una "velocidad de 99 como la principal ventaja de esta emocionante tarjeta, junto con sus impresionantes 80 de estadísticas físicas".

Parte de los "pedidos" en redes sociales:

Cant wait for the fifa update as @usainbolt plays for the central coast mariners

Now that Usain Bolt has played (and scored) in a competitive football match, FIFA 19 will have to put him in?



PES had him a few years ago as a pre order bonus if I remember, and I thought it was ridiculous.



I don't know what's real anymore.