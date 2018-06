Benjamín Hites debió retirarse de la quinta fecha del Top Race Series por un choque

La mala suerte se ensañó este domingo con el piloto chileno Benjamín Hites en la quita fecha del Top Race Series de Argentina, efectuada en el Autódromo "Oscar Cabalén" de Córdoba.

Tras avanzar cuatro puestos e ir noveno, el deportista de 19 años del equipo Fiat Octanos Competición fue chocado en una zona compleja del circuito y tuvo que abandonar la competencia, sin consecuencias físicas, pero con su coche muy averiado.

"Sé que estas situaciones son circunstancias del automovilismo, pero no por ello puedo estar satisfecho. Me había mentalizado para ojalá estar en el podio, pues este circuito lo conozco. No se pudo por este infortunio, y espero andar mejor en la fecha que viene", dijo Benjamín Hites.