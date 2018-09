Benjamín Hites obtuvo el segundo lugar en el inicio de la última fecha del Ferrari Challenge

El piloto nacional de 19 años Benjamín Hites obtuvo el segundo puesto en el inicio de la sexta y última etapa del Ferrari Chalenge de Estados Unidos, la cual se disputó en Atlanta y que finalizará este domingo.

Hites, quien se ubicó tras el competidor local Cooper Macneil, tuvo una sólida actuación en la localidad de Braselton, terminando a sólo 1'432 minutos del estadounidense.

Tras la compétencia, el chileno destacó que "la estrategia definida era mantenerme en el segundo lugar obtenido en la qualy, cuidar los neumáticos y atacar al final. En un momento me pasaron, pero recuperé la ubicación y eso me deja feliz. Creo que me faltaron un par de vueltas para alcanzar al primero".

Agregó que "para el domingo hay que hacer algunos ajustes al auto y esperamos seguir bien. Dije que este circuito de Road Atlanta es uno de los más técnicos y rápidos de Estados Unidos, y me adapté bien. Ya en el primer día alcancé el objetivo de obtener un podio sí o sí".

Cabe destacar que tras la última jornada del Ferrari Challenge de Estados Unidos, viene la Final Mundial en Monza, Italia, del 1 al 4 de noviembre, a la que van los mejores de las divisiones de Norteamérica, Asia y Europa.