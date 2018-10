Benjamín Hites proyecta su 2019 compitiendo en Europa, Estados Unidos y Argentina

Tras obtener dos segundos puestos en la sexta y última fecha del Ferrari Challenge norteamericano en el Autódromo Road Atlanta, han crecido los objetivos del piloto chileno Benjamín Hites, quien se alista a participar en la final mundial en Monza, Italia, en noviempre próximo.

Es así como su gran meta para 2019 es competir en Europa: "La carrera en el circuito Road Atlanta fue muy buena para mí. El sábado largué segundo y el domingo partí quinto, y más encima ese día de cierre de la fecha tuve mi primera experiencia con este auto en lluvia, lo que dificultaba la conducción", contó.

"Lo positivo es que pude demostrar que también soy veloz en piso mojado y superé al actual líder del campeonato, Cooper MacNeil. Quedé tercero del campeonato y voy a la final mundial de Monza, lo que me tiene muy feliz. Luego de esa prueba fui a la fábrica de Ferrari en Maranello, Italia, donde conocí a mucha gente, entre ellos al nuevo CEO, Louis Camilleri, quien me felicitó por lo que he hecho hasta ahora. También estuve con el Director Deportivo, Maurizio Arrivabene, y con otros ejecutivos. Hice buenos contactos para lo que viene. Desde ahí partí a la fábrica de Mercedes AMG HWA en Stuttgart, constructora del auto DTM en Alemania, donde me mostraron un chassis DTM y además pude ver el simulador más avanzado del mundo. Fue una excelente gira", señaló el piloto de 19 años.

En lo que resta del año, al piloto nacional le quedan tres carreras en Argentina del Top Race Series para el team Fiat Octanos, en octubre, noviembre y diciembre, más la cita por el Ferrari Challenge en Monza. Pero ya piensa en lo que viene en 2019.

"Estoy apostando por seguir en la línea de Ferrari, y me tiene feliz mi primera actuación en Europa en la final mundial de la Ferrari Challenge en noviembre. En 2019 espero seguir en esa competencia y también en el Top Race Series, peleando las coronas. Y si se da la oportunidad, quiero participar en carreras de larga duración en Europa, como las 24 Horas de Le Mans en Francia, y en Estados Unidos, como las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring en Florida. Pero lo que tengo muy claro es que no debo saltarme etapas en mi formación como piloto, para seguir con un proceso de aprendizaje que me ayude a consolidarme con una buena base", comentó.