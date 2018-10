Bottas ayudará a Hamilton, pero quiere ser campeón el próximo año

El finlandés Valtteri Bottas, de la escudería Mercedes y cuarto en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, se encuentra motivado por correr en el Gran Premio de México porque le dará experiencia para el futuro, cuando espera superar a su compañero Lewis Hamilton, líder en la tabla de posiciones.

"Quisiera pelear por las victorias, pero a la mitad de la temporada vimos que solamente Lewis Hamilton tenía la oportunidad de ganar el campeonato y tuve que ceder varias cosas, mostrarme en un rol de apoyo más que otra cosa. No deseo estar en este sitio el próximo año, quiero ganar y ser el primero", aseveró.

Le ha sucedido a Bottas que tiene que ceder paso a Hamilton en pos de la estrategia de Mercedes en beneficio del británico, como aconteció el pasado 30 de septiembre en el Gran Premio de Rusia cuando debió abrir su monoplaza y conformarse con el segundo lugar.

"Desde que empecé en esto, lo único que quiero es ganar carreras; estar en un rol secundario va en contra de mi naturaleza competitiva. Pero no es un problema de equipo ni de compañerismo; si fuera al revés, Hamilton lo haría por mí, sin oponer quejas, eso lo sé bien. Espero que la historia sea diferente el próximo año", expresó.

Lo que entiende Bottas en su papel de telonero es que su compañero Hamilton tiene la oportunidad de consagrarse campeón en México; por ende, dejará de lado los egos y las situaciones personales para que la Fórmula 1 se defina este fin de semana.

"Entiendo lo que es el trabajo en equipo y siempre seré partidario de ello, pero las cosas tienen que cambiar conmigo. Este año no he ganado una sola carrera y yo tengo metas, sueños, mi intención es ser campeón de Fórmula 1, no compito para otra cosa. Por ahora, Lewis Hamilton tiene la oportunidad de ser campeón y creo que lo conseguirá", afirmó.

Desde el 2017, Valtteri Bottas compite para el equipo Mercedes después de pasar varias temporadas en la escudería Williams en la cual dejó patente su calidad, incluso, registrando una subida al tercer sitio cuando en el 2015 se dio el retorno del Gran Premio de México y el año pasado en segundo lugar, así que la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez le trae buenos recuerdos.

"Estoy feliz por volver a México, es de las mejores carreras del circuito, el año pasado me fue bien y quede con una grata impresión en mi corazón. Estamos analizando aún cómo estará el clima porque puede que haya lluvia, que hace que algunos pilotos lo hagan mejor, pero en general la gente creo que prefiere el sol", afirmó.