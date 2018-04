Daniel Ricciardo exultante con su victoria: "Este deporte está loco"

El australiano Daniel Ricciardo se mostró este domingo emocionado y exultante con su victoria en el Gran Premio de China de Fórmula 1, la sexta de su carrera, tras un complicado fin de semana en el que tuvo problemas con el motor de su Red Bull.



"No pensamos que íbamos a salir en la calificación y justo 24 horas más tarde estamos aquí. ¡Este deporte está loco!", dijo en una rueda de prensa el piloto, que tuvo problemas en su monoplaza en los terceros entrenamientos libres del sábado y logró salir a la calificación in extremis.



Este domingo, en una emocionante carrera en la que el coche de seguridad fue decisivo, el australiano hizo una épica remontada y logró vencer, en parte gracias a la decisión de su equipo de hacer dos paradas y poner neumáticos de compuesto blando (más rápidos) en las últimas vueltas.



"En primer lugar, gracias a los chicos por ayer (sábado). Les di las gracias después de la calificación, pero hoy es la verdadera recompensa por ese trabajo (...) los mecánicos trabajaron duro", dijo.



El piloto australiano se mostró muy emocionado en un podio que compartió con los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Raikkonen (Ferrari) y en la rueda de prensa posterior habló sobre lo variable de este deporte.



"A veces me pregunto por qué escogí este deporte porque hay tantas otras cosas fuera de tu control que te deprimen mucho, pero cuando tienes un día como este vale cincuenta de esos malos", apuntó.



La próxima carrera, la cuarta del mundial, tendrá lugar en dos semanas en la ciudad de Bakú, donde se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán, donde precisamente el australiano fue vencedor el año pasado.



Después de estas tres carreras, Ricciardo está cuarto en el mundial, con un total de 37 puntos.