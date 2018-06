Daniel Ricciardo quiere tener decidido su futuro antes de las vacaciones

El piloto australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) aseguró en la conferencia oficial de la FIA antes del Gran Premio de Austria que le gustaría tener cerrado su futuro antes de que se inicien las vacaciones de verano (europeo).

Para desvelar su destino, el piloto afirmó que la determinación para la temporada que viene de Red Bull de aliarse al motorista Honda y dejar así a Renault le facilitará la decisión, aunque no quiso dar ninguna pista.

"Que Red Bull haya firmado el año que viene con Honda no va a tener un efecto en mi decisión, pero me aporta claridad para saber para dónde va el equipo. Ahora me toca a mí decidir, pero está bien que el equipo se haya decidido. En un par de semanas me gustaría decir algo", señaló el piloto.

Cree que las dos victorias esta temporada (China y Mónaco) le van a "ayudar" en "mis negociaciones" con Red Bull o con el equipo con el que vaya a correr el año que viene, después de que se le haya vinculado con Ferrari.

Red Bull corre en su casa este fin de semana, con la disputa del GP de Austria, y a pesar de los dos abandonos, en las otras seis carreras que acabó, el piloto australiano tuvo como peor resultado un quinto puesto.

"Cuando no hemos estado en el podio, lo hemos tenido muy cerca. Hemos sido muy fuertes. A ver si este fin de semana podemos subir al podio y dedicárselo a los aficionados", añadió un Ricciardo, que como siempre se mostró muy risueño, incluso hablando de su futuro, hasta el punto de bromear que el año que viene le gustaría tener de compañero a Kimi Raikkonen (que también asistió a la conferencia y lo tenía a su derecha), actual piloto de Ferrari.

Las preguntas más insistentes en la conferencia fueron para que pilotos como Ricciardo o el mismo Raikkonen desvelasen su futuro, pero no han revelado absolutamente nada, y sólo el australiano repitió que quiere "llegar a un acuerdo antes de las vacaciones".

"Me gustaría poderme ir de vacaciones y tener la mente clara para disfrutar de las vacaciones. La transición de Toro Rosso a Red Bull no fue buena, y por eso quiero tener unas buenas vacaciones", dijo.