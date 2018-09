Grosjean y Magnussen se mantendrán al mando de los bólidos de Haas

La escudería Haas de Fórmula 1 anunció este viernes la continuidad del francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen como sus pilotos titulares para 2019.

En un comunicado difundido minutos antes del comienzo de la primera sesión de entrenamientos libres en el Autódromo de Sochi, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Rusia, el equipo Haas confirmó su apuesta por la dupla Grosjean-Magnussen.

El francés llegó al equipo en 2016 y el danés un año después.

"Desde el principio necesitamos pilotos experimentados para acelerar el desarrollo del auto y del equipo, y tanto en Romain Grosjean como en Kevin Magnussen tenemos a dos pilotos muy buenos y experimentados. Hemos mejorado de manera drástica con respecto al año pasado así que la decisión de retenerlos a ambos fue sencilla", señaló el director del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner.

En su tercera temporada en el campeonato, Haas ocupa el cuarto lugar en la clasificación de constructores, con 76 puntos.

NEWS: Haas F1 Team will retain its driver lineup of @RGrosjean and @KevinMagnussen for the 2019 FIA Formula One World Championship.



📰: https://t.co/qZNqMbVV8J pic.twitter.com/cQOIWCv6XR