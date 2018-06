Hamilton quiere consolidar el liderato en una pista donde Mercedes es imponente

El inglés Lewis Hamilton afronta en Austria la novena carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 con la aspiración de consolidar el liderato que volvió a recuperar la semana pasada en Francia, y además lo intentará en el Red Bull Ring, donde Mercedes se ha mostrado intratable desde que el GP austríaco volvió al calendario hace cuatro años.

Tras el GP de Francia, las escuderías afrontan la segunda de las tres carreras seguidas sin descanso, y llegan al cuarto circuito más corto del mundial (4.326 metros, por detrás del de Montecarlo, México y Brasil), pero en el que se da la vuelta más rápida. Así, una vez más, las distancias volverán a ser cortas y la lucha por un lugar preferente en la parrilla se presenta como el primero de los desafíos.

El GP de Austria es la novena cita del mundial, a la que se llega tras un nuevo cambio en el liderato, al perderlo Sebastian Vettel (Ferrari) a manos del británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien ganó el pasado fin de semana en el circuito de Paul Ricard, mientras que el alemán acabó quinto, y al final con un podio donde el vigente campeón del mundo estuvo acompañado por el Red Bull de Max Verstappen y otro Ferrari, el de Kimi Raikkonen.

El accidente entre Vettel y Valtteri Bottas (Mercedes) en la primera vuelta mermó la carrera de un alemán que por segunda vez esta temporada perdió el liderato, tras alcanzarlo en el arranque del mundial con dos victorias seguidas (Australia y Bahrein). El accidente de Vettel, cuya culpa admitió el propio alemán, volvió a frenarlo cuando se había hecho con la primera plaza.

La prueba austríaca, que regresó al calendario de la F1 hace cinco años, ha sido un territorio vetado para cualquier auto que no fuese un Mercedes. En los últimos cuatro años sólo una vez Mercedes perdió la 'pole', pero el que se la llevó fue el brasileño Felipe Massa, cuyo Williams lo impulsaba en el 2014 un motor Mercedes.

A su regreso en el 2014 a la F1 (desde el 2003 no se corría el GP de Australia), el Red Bull Ring ha sido una pista inexpugnable para monoplazas que no fuesen Mercedes. Así, Nico Rosberg en dos ocasiones y Lewis Hamilton hace dos temporadas y Valtteri Bottas el año pasado no han permitido ningún cambio de trayectoria en la mano de hierro con la que gobierna en las carreras la escudería alemana en el país centroeuropeo.

Para la potencia de los Mercedes, la pista austríaca, con cuatro rectas largas, parece ideal para volver a erigirse en el auto favorito.

Estas son las características del GP de Austria:

- GP de Austria, novena prueba puntuable (de 21). Es la 32 vez que se disputa este gran premio, cuarta vez de forma consecutiva desde que volvió al calendario en el 2014.

- Circuito: Red Bull Ring, en la localidad austriaca de Spielberg..

- Longitud del trazado: 4.318 metros.

- Recorrido de la carrera: 306'452 kilómetros (71 vueltas).

- El circuito tendrá 3 zonas de DRS, tras las curvas 1, 3 y 10.

- Horario de la carrera el domingo 1 de julio: 09:10 horas.