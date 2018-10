Lewis Hamilton: Cada vez me divierto más pilotando

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula 1, que dominó este viernes la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón, el decimoséptimo del año, en el circuito de Suzuka, declaró que "cada vez" se divierte "más pilotando" su monoplaza.

"Cada vez que venimos a Suzuka, sobre todos estos últimos años, los autos van cada vez más rápidos. Es algo increíble. Ya no se construyen pistas como ésta, en las que casi no hay escapatorias: tocas un poco la hierba y te vas contra el muro", comentó el cuádruple campeón del mundo inglés, que tras lograr el pasado domingo en Sochi (Rusia) su octava victoria del año -la número 70 en F1-, lidera el Mundial con 306 puntos, cincuenta más que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que este viernes marcó el tercer tiempo.

"Suzuka tiene que ser uno de mis circuitos favoritos, si no es el favorito de entre todos. Es alucinante. Sobre todo el primer y el segundo sector son una auténtica locura. El primer sector es el mejor viaje en montaña rusa que me he dado jamás en la Fórmula 1", comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que en el circuito del anillo olímpico de Sochi firmó su tercera victoria seguida, la quinta en las últimas seis carreras.

"Todo estaba casi perfectamente equilibrado, así que disfruté. Cada año que vuelvo aquí encuentro zonas en las que mejorar, así que me dije 'hay dos o tres curvas en las que sé que necesito aniquilarlo este año'; y fue a lo que me dediqué. Fui mucho mejor que nunca en estas curvas, en concreto", explicó Hamilton, de 33 años.

"Ahora debo seguir en ello, seguir trabajando; mi equipo y yo estamos trabajando tan bien juntos, afinando cada vez más este auto", apuntó.

"Amo pilotar más que nunca, cada vez me divierto más pilotando. Cuando te subes al auto es lo mejor que hay. Es tan rápido que estoy muy agradecido por poder hacer lo que hago. Llevo todo el día dando las gracias, porque esto es lo que siempre quise hacer", aseveró Hamilton este viernes en Suzuka tras la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón.