Lewis Hamilton no se confía: Esperamos tener carreras difíciles

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula 1 con 30 puntos de ventaja sobre el segundo, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), aseguró que espera "carreras difíciles" en lo que queda de temporada y recordó que Ferrari ha estado "por delante" de ellos las últimas semanas.

"Esperamos tener carreras difíciles por delante, obviamente Ferrari ha estado por delante de nosotros en las últimas carreras, así que mantenernos a su nivel e incluso superarlos va a ser duro", manifestó el piloto británico, cuatro veces campeón del mundo (2008, 2014, 2015 y 2017) y en búsqueda de su quinta corona.

En la primera rueda de prensa en el circuito de Marina Bay, el piloto británico aseguró que no piensa en los 30 puntos de ventaja.

"Realmente no he pensado en ello, no cambio mi ruta y por el momento no hay razón para hacerlo. Hay muchos puntos todavía en juego, de manera que la lectura es la misma que ha sido toda la temporada. Tenemos que trabajar y mantener la distancia todo lo que podamos", añadió Hamilton.

El piloto británico ganó tres de las últimas cuatro pruebas, aun teniendo Ferrari un coche superior en varios trazados, y en Singapur, donde teóricamente están por detrás de los monoplazas italianos, ganó el año pasado, algo que Hamilton explica en el "tremendo trabajo" colectivo de su equipo.