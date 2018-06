Raikkonen sobre supuesto interés de McLaren: No me involucro en estas tonterías

El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) no quiso revelar nada sobre su futuro y este jueves dijo que es una "tontería" que se le vincule a McLaren, mientras que el danés Kevin Magnussen aseguró que no tiene opción sobre el suyo, ya que el equipo Haas tiene una opción para decidir sobre él.

Ambos pilotos, además del australiano Daniel Ricciardo, fueron protagonistas en las jornada previa al inicio del GP de Austria de F1, novena carrera del mundial, debido a que el año que viene ninguno de los tres tiene decidido su contrato.

Kimi Raikkonen fue el menos explícito, pero a la vez el más contundente para cerrar cualquier especulación. "Mi futuro se presenta como siempre. Mi situación es la misma que en otros años. Todo esta igual que siempre", aseguró.

Cuando se le insistió sobre un posible interés de McLaren, sí que fue rotundo: "No tengo ningún interés en involucrarme en estas tonterías".

"Siempre se habla mucho, y ahí es donde estamos. He estado en esta situación (sobre su futuro) muchas veces, y no me inquieta", aseguró un Raikkonen que dijo sobre sus opciones en carrera con su auto que ha habido "muchas cosas que no han ido como debían haber ido, y nos han comprometido. No estamos en una situación ideal, pero no es un desastre".

Por su parte, Kevin Magnussen (Haas) admitió que no tiene ninguna opción sobre su contrato porque está en manos de su escudería, y la opción final que tiene ésta sobre él. "No tengo nada que contar. Ellos tienen una opción sobre mi contrato. No tengo opciones de irme fuera, así que no me preocupo", señaló el danés.