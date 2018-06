Sebastian Vettel ganó el Gran Premio de Canadá y acumuló 50 victorias en la Fórmula 1

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Canadá y logró su victoria número 50 en la Fórmula 1, que además le permitió recuperar, por un solo punto, el liderato en el Mundial, ya que quien era el puntero, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), acabó en la quinta plaza.

El cuatro veces campeón mundial se impuso desde la pole position en los 4.361 metros metros del circuito "Gilles Villeneuve" de Montreal, donde firmó un triunfo incontestable frente a sus rivales.

Acabó por delante del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), los dos pilotos del equipo Red Bull Racing, el holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo, Hamilton y su compañero de escudería, el finlandés Kimi Raikkonen.

Vettel sacó provecho de su privilegiada posición en la parrilla para afrontar la primera curva, mientras por detrás Bottas resistía el frenético ataque de Verstappen por arrebatarle la segunda posición.

La primera vuelta tuvo que neutralizarse con el coche de seguridad tras un accidente entre el canadiense Lance Stroll (Williams) y el neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso), que acabó sin sanciones para ninguno de los dos.

En la reanudación nada cambió. Vettel siguió primero y poco a poco fue imprimiendo un ritmo que sus rivales fueron incapaces de seguir. Cruzó primero la meta con ventaja clara sobre Bottas, y más atrás los hombres de Red Bull.

La emoción en el tramo final estuvo en la pugna por la cuarta plaza entre Ricciardo y Hamilton, que se negaba a entregar el liderato a Vettel. Pero el australiano mantuvo a raya al actual campeón e incluso se permitió el lujo de marcar la vuelta rápida (1'13"835"') en el penúltimo giro.

Carlos Sainz (Renault) acabó en la octava plaza, uno por delante de la que ocupó en la parrilla de salida, mientras que Fernando Alonso (McLaren-Renault), que disputaba su Gran Premio número 300 en Fórmula Uno, tuvo que abandonar por problemas mecánicos en la cuadragésima tercera de las 70 vueltas de que constó la carrera.

Se trata del séptimo abandono del bicampeón mundial en el Gran Premio de Canadá y el segundo consecutivo en la presente campaña, tras el sufrido hace dos semanas en el de Mónaco. Tras acabar en los puntos las cinco primeras pruebas, el asturiano ha encadenado dos seguidas su ver la bandera de cuadros.

La zona de puntos la completaron el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), el alemán Nico Hulkenberg y Carlos Sainz (Renault), el francés Esteban Ocón (Force India) y el monegasco Charles Leclerc (Sauber).

El Mundial se reanudará con el Gran Premio de Francia, del 22 al 24 de junio en el circuito "Paul Ricard", en Le Castellet

