Sergio Pérez amplió su contrato con Force India y seguirá en 2019

El mexicano Sergio Pérez llegó a un acuerdo para ampliar su contrato y seguir en 2019 con la escudería Force India, anunció ésta en un comunicado.

"Estoy muy feliz de poder finalmente anunciar mi futuro y estoy realmente motivado para 2019", dijo el piloto azteca, quien explicó que Force India ha sido su "casa" desde 2014, tras su paso en la Fórmula 1 por Sauber y McLaren.

"Me ha permitido crecer como piloto y mostrar mis cualidades en el asfalto. Hemos conseguido muchos éxitos en las últimas cinco temporadas pero creo que lo mejor está por llegar", dijo.

Mientras, el máximo responsable de la escudería, Otmar Szafnauer, se mostró encantado de la continuidad de Pérez en 2019 porque en estos años que lleva en el equipo se ha confirmado "como uno de los más talentosos y consistentes pilotos".

Nacido en Guadalajara el 26 de enero de 1990, fue séptimo en el Mundial las dos últimas temporadas con Force India y en la presente ocupa la misma posición, con 53 puntos, después de haber logrado un podio, el tercer puesto en la cuarta prueba en Bakú y un quinto en Spa como mejores resultados del año.

