Vettel logró la pole position y Hamilton saldrá cuarto en GP de Canadá

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Canadá, el séptimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en Montreal y en el que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), también cuádruple campeón del mundo y líder del certamen, arrancará cuarto.

Vettel firmó este sábado la ventaja de salida con una vuelta rápida en la que cubrió los 4.361 metros del circuito "Gilles Villeneuve" en 1'10"764"', 093"' menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), quien iniciará la carrera en segunda posición.

El holandés Max Verstappen (Red BUll) arrancará tercero, al lado de Hamilton, que lidera el Mundial con 110 puntos, catorce más que Vettel.

Recién en tercera fila aparece Kimi Raikkonen (Ferrari), que en las primeras vueltas de clasificación pareció tomar el segundo lugar. Finalmente llegó a +331"' respecto a su compañero de equipo.

La victoria de Vettel esta jornada le significa su quincuagésima cuarta 'pole' de su carrera en F1, la cuarta en el curso de esta temporada.

Incredible work from Sebastian Vettel 👏



...and Ferrari's first pole at the #CanadianGP since 2001 😮#F1 pic.twitter.com/AvRf2G380D