Sudamericano de Karting se correrá en Chile en 2019

Contará con la presencia del ex Fórmula 1 Rubens Barrichello.

El karting cada día suma más adeptos y las consecuencias deportivas no tardaron en llegar a Chile, puesto que en 2019 se vivirá en nuestro país por primera vez el Sudamericano de la especialidad.

La cita será entre el 9 y el 14 de septiembre y reunirá a cerca de 200 pilotos, entre los que se cuenta el ex corredor de Fórmula 1, el brasileño Rubens Barrichello.

Dentro de los nacionales, los ojos estarán en las apuestas locales Diego Portell, Rodrigo Eckholt y Eduardo Avila Gac.

El sudamericano tendrá cinco categorías: sub 11, sub 13 y sub 15, para los más jóvenes; Senior para los adultos y Master, para los mayores de 32 años.