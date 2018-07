Chile conoció a sus rivales para el Premundial femenino sub 18 de baloncesto

La selección chilena femenina de baloncesto conoció este martes los rivales que tendrá en el Premundial Sub 18 que se disputará en México.

En el sorteo realizado este martes por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), la Roja cestera quedó en el Grupo A, junto a Puerto Rico, Estados Unidos y Argentina.

En el Grupo B quedó el anfitrión México, Colombia, Canadá y El Salvador.

Este torneo se disputará del 1 al 7 de agosto en Ciudad de México, y clasificará a los cuatro mejores equipos al Mundial Sub 19 de 2019.

📣 Groups are set for the #FIBAU18Americas Women's Championship 2018! 👏🏼



Group A: 🇦🇷, 🇨🇱, 🇺🇸, 🇵🇷



Group B: 🇨🇦, 🇨🇴, 🇸🇻, 🇲🇽



📅 August 1-7

📍 Mexico City, 🇲🇽

🏠 Gimnasio Olimpico Juan de la Barrerahttps://t.co/maGHbcJEAT