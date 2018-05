Boston Celtics avanzó a la final del Este tras vibrante definición ante Philadelphia 76ers

Boston Celtics se convirtió en el segundo finalista de la Conferencia Este de la NBA al ganar 114-112 a Philadelphia 76ers en un infartante partido que dejó 4-1 la serie semifinal.

Los Sixers, de hecho, estuvieron a punto de recortar aún más la distancia y dejar 3-2 la serie en el TD Garden de Boston y por momentos estuvo arriba en el tablero. En los segundos finales, cuando los locales ya habían dado vuelta el resultado, la visita instaló la incertidumbre con un increíble triple. No obstante, los Celtics se llevaron el triunfo.

JJ from the top of the key! pic.twitter.com/Die9Klq5cI