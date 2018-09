Carmelo Anthony: Llegué a Houston con el único objetivo de ser campeón de la NBA

El alero Carmelo Anthony fue presentado como nuevo jugador de Houston Rockets y admitió que su objetivo no es otro que conseguir el título de liga.

"Llegué a Houston con el único objetivo de ser campeón de la NBA", declaró Anthony. "Soy consciente a qué tipo de organización vine y el tipo de compañeros con los que voy a competir".

Anthony, que la pasada temporada jugó con Oklahoma City Thunder, también reconoció que era consciente de lo que realmente el equipo esperaba con su aportación y el mismo tenía la misma preocupación.

"Sé lo que este equipo espera de mí y lo que yo espero de mi mismo", subrayó Anthony, de 34 años. "Al final del día se trata de baloncesto y estoy en plenitud de forma física y mental para afrontar la nueva temporada".

Anthony dijo que tener de compañeros a jugadores como Chris Paul, James Harden y Clint Capela, era "garantía" que podían lograr los objetivos que se marcasen.

"Todos sabemos para qué estamos en este equipo y no es otra cosa que lograr un título de liga", subrayó Anthony. "No me importa qué es lo que tenga que hacer en el campo, lo único que me interesa es ayudar al equipo a ser el mejor de la liga".