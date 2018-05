Cleveland doblegó a Boston y forzó el séptimo partido en las finales del Este en la NBA

Cleveland Cavaliers venció a Boston Celtics por 109-99 en el Estadio Quicken Loans Arena y forzó hasta el séptimo encuentro la final de la Conferencia Este de la NBA

El encuentro comenzó con dominio de los visitantes, quienes se impusieron por 25-20 en el primer cuarto. Sin embargo, la diferencia de 34-18 en el segundo parcial a favor de los Cavaliers fue lapidaria para el resto del encuentro, en el que la diferencia de 10 puntos se mantuvo hasta el final para los locales.

La gran figura del compromiso fue la estrella del conjunto de Ohio, LeBron James, quien guió el triunfo con 46 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias (casi triple-doble).

El último duelo de la serie, se disputará este domingo 27 de mayo, desde las 20:30 horas en el Estadio TD Garden de Boston, debido al mejor rendimiento de los Celtics en la fase regular.

El ganador enfrentará en las finales de la NBA al campeón de la Conferencia Oeste, que se definirá entre Golden States Warriors y Houston Rockets, serie que favorece 3-2 a los texanos.

