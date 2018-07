Comisionado de la NBA admitió que buscan un mejor balance competitivo

Adam Silver sostuvo también que no hay peligro en el dominio de Golden State Warriors.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, se erigió, una vez más, en el centro de atención del mundo del deporte profesional estadounidense al admitir que era necesario buscar mejor balance competitivo en el baloncesto, pero a la vez reiteró que no veía ningún peligro en el dominio que impone Golden State Warriors.

Silver, que se presentó ante los periodistas en Las Vegas, tras concluir la reunión de los dueños de los equipos sobre el asunto de la competitividad, dejó muy claro que "todos" desean trabajar en mejorar el sistema, pero nadie, incluidos los Warriors, ha hecho nada que vaya en contra de lo establecido dentro de la liga.

En este sentido, el máximo responsable de la NBA fue categórico al decir que no habían debatido sobre un "problema" sino todo lo contrario que buscaban mejorar lo que ya existe.

"Personalmente me encanta cómo está la liga, pero también estoy convencido que podemos hacer mejor las cosas y lograr grandes objetivos", subrayó el comisionado de la NBA.

A pesar de ese optimismo, Silver señaló que estaban también convencidos que podrían crear un mejor sistema, además intentar cosas nuevas y hacer predicciones sobre cómo funcionarán los topes y las excepciones.

El comisionado fue aún más explícito y categórico cuando habló de lo que significan en estos momentos los Warriors, actuales campeones de liga, su proyección y efectos dentro de la liga.

"No creo que necesariamente sea malo que los Warriors se muestren tan dominantes. Como lo he dicho antes, no intentamos crear una paridad forzada".

"En lo que realmente estamos enfocados es en paridad en las oportunidades. Hay cambios que podemos hacerle al sistema y crearnos un balance más competitivo y más igualdad de oportunidad", subrayó Silver. "

Una de esas mejoras podría ser la idea de colocar en un cuadro único --sin importar la Conferencia a la que pertenezcan-- a los 16 equipos que vayan a competir en los playoffs, una opción que el propio Silver calificó de "realmente atractiva", pero que llevaría tiempo implementar.

Mientras eso sucederá con el tiempo, Silver reiteró que la liga busca maneras de equilibrar la competitividad entre las conferencias del Este y Oeste.

El comisionado también adelantó que la NBA está lista para cambiar la edad límite de 19 a 18 años que de acceso a los jóvenes a jugar en ella y que eventualmente discutirá el asunto con la Asociación Nacional de Jugadores de Basquetbol (NBPA, por sus siglas en inglés).