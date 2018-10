Dallas Mavericks perdió ante Phoenix Suns en el esperado estreno de Luka Doncic

El base esloveno Luka Doncic debutó en la NBA en un partido oficial como jugador de Dallas Mavericks y, aunque dejó destellos de su calidad con 10 puntos y 8 rebotes, no pudo evitar la derrota de su equipo ante los Phoenix Suns, por 121-100.

Devin Booker, imparable con 35 puntos, fue el máximo anotador de los Suns, que comienzan la temporada con buen paso después de que el año pasado fueran el peor equipo de la NBA (21 victorias y 61 derrotas),

Por parte de los Mavericks de un Doncic algo desacertado en los lanzamientos a canasta (5 de 16), destacaron Dwight Powell y Wesley Matthews, con 16 y 15 puntos, respectivamente.

El pabellón Talking Stick Resort Arena de Phoenix vivió una noche de estrenos ya que, además de la puesta de largo de Doncic, que fue el número tres del último "draft", presenció el debut del pívot bahameño Deandre Ayton, seleccionado como número uno en el último sorteo de la NBA.

Doncic, de 19 años, formó parte del quinteto titular de unos Mavericks mermados por las notables ausencias de Harrison Barnes y Dirk Nowitzki.

