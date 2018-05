El calendario de las Finales de la NBA

Luego de alzarse en el Oeste y el Este, Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers volverán a verse las caras en las Finales de la NBA en una llave que comenzará a disputarse este jueves 31 de mayo y que de llegar a los siete partidos, podría prolongarse hasta el domingo 17 de junio.

La ventaja de campo la tienen el equipo liderado por Stephen Curry, por lo que oficiará de local en cuatro de los siete partidos.

Revisa acá el calendario de las Finales

Jueves 31 de mayo: Golden State vs. Cleveland, Oracle Arena, Oakland.

Domingo 3 de junio: Golden State vs. Cleveland, Oracle Arena, Oakland.

Miércoles 6 de junio: Cleveland vs. Golden State, Quicken Loans Arena, Cleveland.

Viernes 8 de junio: Cleveland vs. Golden State, Quicken Loans Arena, Cleveland.

Lunes 11 de junio: Golden State vs. Cleveland, Oracle Arena, Oakland.

Jueves 14 de junio: Cleveland vs. Golden State, Quicken Loans Arena, Cleveland.

Domingo 17 de junio: Golden State vs. Cleveland, Oracle Arena, Oakland.