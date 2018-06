Golden State Warriors aplastó a Cleveland y se coronó bicampeón de la NBA

Golden State Warriors aplastó como visita por 108-85 a Cleveland Cavaliers y se coronó bicampeón de la NBA, luego de ganar con un contundente 4-0 la serie final de la temporada 2017-2018.

Desde 2007 que un equipo no dominaba con tanta superioridad una definición de campeonato, cuando San Antonio Spurs derrotó, precisamente, a los Cavs.

En el segundo cuarto, parecía que Cleveland reaccionaba, ya que tuvo un gran comienzo que le valió, no solo descantar los nueve puntos de desventaja, sino que también superar a su rival en la cuenta. Sin embargo, los visitantes recuperaron el nivel y volvieron a dejar el marcador con la misma supremacía de nueve unidades (61-52).

Los siguientes dos cuartos solo ratificaron la supremacía de los visitantes que cerraron con una "barrida" su tercer título en los últimos cuatro años.

El primer cuarto fue siempre favorable para los Warriors, quienes con un encendido Stepehen Curry, pudieron marcar la importante diferencia de 34-25.

La gran figura del encuentro fue Curry, quien anotó 37 puntos y registró 7 triples.. Por su parte, Kevin Durant aportó con 20 unidades y colaboró con 12 rebotes y 10 asistencias.

Con este resultado, Golden State se coronó por sexta vez en la historia de la NBA y por tercera en los últimos cuatro años, en los que, precisamente se enfrentó con su rival de esta serie.

